V botanické zahradě se blyští skleněné výtvory
2. 9. 2026 12:24 Domácí
Sklo si našlo cestu i do botanické zahrady v Liberci, kde svou tvorbu pod hlavičkou festivalu Crystal Valley Week představuje na 25 umělců a skláren. Výstava spojuje svět živých rostlin s uměním sklářů z Křišťálového údolí, prezentované exponáty jsou inspirované tvarem, strukturami a barvami přírody.
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