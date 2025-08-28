V Brně na místě bývalého Čedoku otevřel nový Burger King

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě nového nájemce, kterým se stal Burger King, podílejí i Národní památkový ústav a odbor památkové péče brněnského magistrátu. Objektu se tak vrátil vzhled typický pro meziválečnou architekturu.Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě nového nájemce, kterým se stal Burger King, podílejí i Národní památkový ústav a odbor památkové péče brněnského magistrátu. Objektu se tak vrátil vzhled typický pro meziválečnou architekturu.Sdílet video na FB