    V Brně na místě bývalého Čedoku otevřel nový Burger King

    Domácí

    Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě nového nájemce, kterým se stal Burger King, podílejí i Národní památkový ústav a odbor památkové péče brněnského magistrátu. Objektu se tak vrátil vzhled typický pro meziválečnou architekturu.Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě nového nájemce, kterým se stal Burger King, podílejí i Národní památkový ústav a odbor památkové péče brněnského magistrátu. Objektu se tak vrátil vzhled typický pro meziválečnou architekturu.

