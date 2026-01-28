V Brně se soutěží v žehlení ledu
28. 1. 2026 12:50 Domácí
Na přelomu milénia dalo Brno vzniknout novému sportu zvanému žehling. Jak už ze jména vysvítá, jde o žehlení ledu, ideálně vysloužilou žehličkou jakéhokoliv stáří a typu, a to v několika disciplínách. Vynálezcem a zakladatelem tohoto klání je dnes už senior a bývalý skaut Peter Jasaň, jenž tento zimní sport vymyslel „v dobách, kdy byl ještě pln síly a roupů“. Tehdy ještě jen pro úzký spřátelený okruh, nyní se však počítá i se zapojením širší veřejnosti.
