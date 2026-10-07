V Brně se ve velkém představili humanoidní roboti
7. 10. 2026 12:00 Domácí
Už to není nějaké sci-fi, ale realita. V Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu je možné vidět humanoidní roboty, jak kráčí, mluví, pracují, jiné roboty pak masírují a s lidmi hrají hry.
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