V Brně voperovali chlapci ušní implantát

Dvanáctiletý Martin slyší, co si lidé kolem něj povídají, a může jim hned odpovědět. Co pro ostatní zní jako samozřejmost, je pro něj splněný sen. Lékaři Fakultní nemocnice Brno mu jako prvnímu dítěti v Česku voperovali nový typ ušního implantátu, jenž dokáže zvuk do ucha přenést lebeční kostí.

video: FN Brno