V Brně začal Vánoční festival zlozvyků
10. 12. 2025 14:44 Domácí
Ticho a rozjímání nad sebou samým, tedy protiklad adventního konzumu, má podle pořadatelů nabídnout Vánoční festival zlozvyků, který v úterý odpoledne začal na Římském náměstí v Brně. Zdejší plocha je rozdělená obřími oponami, které člověk musí překonat, cestou se může inspirovat různými kategoriemi zlozvyků. Vše podle tvůrkyně vyvrcholí uprostřed náměstí. Cesta pak končí ve zpovědnici.
