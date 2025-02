VIDEO: V Brně začala úprava úzké silnice pod širokým mostem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Brně začala úprava úzké silnice pod širokým mostem

Silnice v železničním podjezdu v brněnské Šámalově ulici se dočká rozšíření. Práce začaly v pondělí víc než dva roky poté, co zdejší řešení vyvolalo údiv široko daleko. Poté, co byl starý klenutý most nahrazen výrazně širším viaduktem, totiž pod ním zůstala stejně úzká vozovka.

video: iDNES.tv