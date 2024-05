VIDEO: V brněnské bytové kauze poprvé vypovídal hlavní obviněný Otakar Bradáč Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V brněnské bytové kauze poprvé vypovídal hlavní obviněný Otakar Bradáč

Do realitní kanceláře se běžně chodí, když chce člověk koupit byt nebo jinou nemovitost. Do jedné takové v Brně však podle soudního spisu mířili někteří i proto, aby získali co nejrychleji do nájmu městský byt. S sebou přitom museli vzít i nemalou hotovost jako úplatek. Jedním z těchto případů se nyní zabývá Městský soud v Brně.

video: iDNES.tv