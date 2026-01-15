V brněnském obchodním centru Futurum otevřela prodejna ztracených balíčků
15. 1. 2026 5:24 Domácí
Popsané kartony rámují vstup do improvizované prodejny, před kterou postává hrozen lidí. Uvnitř už se pohybuje několik zvědavců, kteří se probírají kopicemi záhadných balíčků. Návštěvníci brněnského obchodního centra Futurum zkouší tento týden štěstí při moderním „lovu pokladů“, který v prvních dnech přilákal davy lidí.
01:14
Dánsko a spojenci zvyšují vojenskou přítomnost u Grónska, první vojáci už přistáli
Zahraniční15. 1. 2026 7:24
00:53
V brněnském obchodním centru Futurum otevřela prodejna ztracených balíčků
Domácí15. 1. 2026 5:24
02:04
Výměna manželek byla pro rodinu impulzem k vymanění se z dluhové pasti
Společnost15. 1. 2026 0:06
01:03
V roce 1964 poslal Ford své jezdce s cortinami po bobové dráze v Cortině d’Ampezzo
Technika15. 1. 2026 0:06
01:58
V roce 2017 Subaru pustilo WRX STI na olympijskou bobovou dráhu ve Svatém Mořici
Technika15. 1. 2026 0:06
01:03
V bytě kvůli zimě nevydržím, ale musím to přežít, říká důchodkyně z Kyjeva
Zahraniční14. 1. 2026 20:38
01:00
V Íránu pohřbili policisty zabité při protestech
Zahraniční14. 1. 2026 18:14
00:54
Šichtařová: Tohle je ta nejméně efektivní práce, jakou jsem kdy vykonávala
Domácí14. 1. 2026 17:42
02:22
Zraněný jeskyňář promluvil o své záchraně
Domácí14. 1. 2026 16:56
01:06
Meteotsunami smetla lidi na pláži v Argentině
Zahraniční14. 1. 2026 16:52
03:31
Hladík napodoboval Klause. V jájínkovství nejste tak dokonalý, řekl Macinkovi
Domácí14. 1. 2026 16:32
00:32
Trump kritizuje grónského premiéra: „Nevím, kdo to je, ale bude mít problém“
Zahraniční14. 1. 2026 15:48
00:42
Půltunový lustr z Hejnic čeká po 103 letech obnova
Domácí14. 1. 2026 15:46
00:25
U Tymošenkové našli velký obnos peněz, ukazuje video
Zahraniční14. 1. 2026 15:36
00:38
Čínské autonomní dodávky nic nezastaví
Zahraniční14. 1. 2026 14:20
00:29
První vítězové Love Islandu: Laura a Martin cestují světem jako šťastná rodina
Lifestyle14. 1. 2026 14:18
24:23
Čeká nás rebelie? Staří bílí muži o důvěře vládě i roli Motoristů v politice
Domácí14. 1. 2026 14:16
02:37
Turek bude mít na ministerstvu pracovní smlouvu nebo dohodu. Nezákonné, tvrdí Jurečka
Domácí14. 1. 2026 14:00
01:08
Stadion pro Winter Classic
Sport14. 1. 2026 13:58
00:39