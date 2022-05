VIDEO: V Budějovicích na Vltavě slavnostně otevřeli přístavní hranu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Budějovicích na Vltavě slavnostně otevřeli přístavní hranu

Nová přes 250 metrů dlouhá přístavní hrana slouží na Vltavě v Českých Budějovicích. Má přitáhnout více turistů, protože od ní je to kousek do historického centra města. Při slavnostním otevření se představilo několik plavidel od malých člunů po parník, které pak odpluly do Hluboké nad Vltavou.

video: iDNES.tv