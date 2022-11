VIDEO: V Budějovicích praskl vodovod, část města je bez vody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Budějovicích praskl vodovod, část města je bez vody

Ve čtvrtek ráno praskl vodovod v Průběžné ulici v Českých Budějovicích. Dopad to má téměř na celé město. Pitná voda kromě dotčené oblasti v Průběžné, by měla znovu téct v co nejkratším čase.

video: iDNES.tv