Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V centru vytisknou ve 3D lidské orgány, na nichž budou moci lékaři trénovat

Domácí
Ostravská univerzita otevřela moderní vědeckovýzkumné centrum LERCO za 1,8 miliardy korun, které má propojit špičkovou medicínu, vývoj nových terapií a 3D tisk realistických modelů orgánů pro náročné operace. Unikátní projekt spojující vědce i zahraniční odborníky podpoří transformaci celého Moravskoslezského kraje.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:44

Nové kolbiště i pohár pro vítěze. Závodiště v Pardubicích představilo novinky
Domácí
8. 9. 2026 14:16
02:48

Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě, řekl Grolich
Domácí
8. 9. 2026 13:10
01:23

Kontroly restaurací v Indii odhalily katastrofální hygienu v kuchyních
Zahraniční
8. 9. 2026 13:02
01:10

Otevření čtvrté české prodejny módního řetězce Primark
Domácí
8. 9. 2026 12:54
01:23

Pokus omezit prezidenta může být protiústavní, varoval šéf TOP 09 Havel
Domácí
8. 9. 2026 12:52
02:36

Padni, komu padni, říká obžalovaný bývalý uhlobaron Koláček. Soud řeší odvolání v kauze Mostecké uhelné
Krimi
8. 9. 2026 12:48
04:34

Rtuť nebo arsen. Červený promluvil o toxických látkách na Šumavě
Domácí
8. 9. 2026 12:22
01:10

V centru vytisknou ve 3D lidské orgány, na nichž budou moci lékaři trénovat
Domácí
8. 9. 2026 11:00
03:33

Mimořádně brutální způsob usmrcení dítěte. Ženě, která ubodala postiženou dceru, potvrdil soud 18 let vězení
Krimi
8. 9. 2026 10:52
01:20

Velitel Azovu se vysmál Putinovi z „dobytého“ kláštera
Zahraniční
8. 9. 2026 10:48
47:43

Na jižní Moravě bude step a v Praze čekejte až 47 stupňů Celsia, říká Cílek
Rozstřel
8. 9. 2026 10:00
02:21

25. výročí útoků z 11. září. Den, který změnil svět
Zahraniční
8. 9. 2026 9:36
00:39

Po výhrůžce v Kadani evakuovali i ležící pacienty
Krimi
8. 9. 2026 9:24
00:50

ŠIPKAŘI: 48 hodin na záchranu života. Pomoci může jen génius, který netrefí terč
Domácí
8. 9. 2026 8:58
02:14

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně
Domácí
8. 9. 2026 8:56
00:54

Rusko obnovilo rozsáhlé útoky na Kyjev
Zahraniční
8. 9. 2026 8:06
00:29

Záměr parkovacího domu na zelené ploše uprostřed sídliště v Brně lidé odmítli
Domácí
8. 9. 2026 6:48
01:01

Trávník mění v džungloidní zahradu dětem na míru. Zvládá i suché horké léto
Domácí
8. 9. 2026 0:06
01:32

Hot Wheels Infinite Rush - trailer
Lifestyle
8. 9. 2026 0:06
01:07

Shodit 20 kilo nebylo těžké, ale udržet to ano, říká Vojta Nedvěd
Lifestyle
8. 9. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×