V Domažlicích vymysleli, jak rychle, levně a kdekoliv nabít e-trucky

Domácí
Domažlická společnost 3D Laseterc se svými partnery představila komplexní řešení firemní energetiky postavené na mixu energie ze solárních panelů, bateriových úložišť a z distribuční sítě. Navíc vyrábí technologie, které umožňují rychlé a ekonomicky výhodné nabíjení elektrických nákladních vozidel i tam, kde chybí silné elektrické přípojky.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:42

Vila po Petru Kellnerovi je na prodej. Cena je 50 milionů korun
Domácí
4. 11. 2025 17:46
00:25

New York a další města volí starosty. Favoritem je demokrat Zohran Mamdani
Zahraniční
4. 11. 2025 17:34
01:12

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová z ANO dnes rezignovala na svou funkci
Domácí
4. 11. 2025 17:14
01:07

V Domažlicích vymysleli, jak rychle, levně a kdekoliv nabít e-trucky
Domácí
4. 11. 2025 17:10
01:37

Lounská galerie slaví zajímavou výstavou
Domácí
4. 11. 2025 16:50
01:50

U nás doma jsou všichni hubení, říká Halina Pawlowská
Společnost
4. 11. 2025 16:00
00:44

Krumlov svede cyklisty k řece
Domácí
4. 11. 2025 15:58
00:54

Rusové plánují znovuotevřít divadlo v Mariupolu
Zahraniční
4. 11. 2025 15:46
00:39

Král Karel III. pasoval Davida Beckhama na rytíře
Společnost
4. 11. 2025 15:18
00:50

Plné tvary už nejsou in, stěžuje si plus size modelka
Společnost
4. 11. 2025 15:12
01:46

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - trailer
Lifestyle
4. 11. 2025 15:00
01:35

Šestimetrovou palmu ukryl před zimou unikátní skleník na kolečkách
Domácí
4. 11. 2025 14:50
00:54

Zemřel americký politik Dick Cheney, konzervativní pilíř prezidentů Bushů
Zahraniční
4. 11. 2025 14:32
01:40

Průzkumná štola pro tunel pod sídlištěm Vinohrady měří už přes 100 metrů
Domácí
4. 11. 2025 14:30
01:39

Kvitová má šperky ráda. Odehrála s nimi i své nejúspěšnější turnaje
Společnost
4. 11. 2025 13:40
00:57

Lidé mohou u kondolenční knihy zavzpomínat na kardinála Duku
Domácí
4. 11. 2025 13:18
01:07

Ve Špindlerově Mlýně usazují nový most k propojení skiareálů
Domácí
4. 11. 2025 13:14
02:41

Žárlivec kvůli rozchodu napadl manželku, prořízl jí zápěstí, žena vykrvácela. Vrah si odsedí 17 let
Krimi
4. 11. 2025 13:00
07:53

Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí
4. 11. 2025 12:30
00:49

Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční
4. 11. 2025 12:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.