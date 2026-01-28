V Havířově mají třetího primátora za tři roky

Domácí
Havířovští zastupitelé na mimořádném zasedání sesadili dosavadního primátora Ondřeje Baránka, místo něj vede takřka sedmdesátitisícové město Iveta Kočí Palkovská (oba hnutí ANO). Jde tak o třetího primátora za tři roky, když předloni tuto pozici opustil kvůli kumulaci funkcí hejtman a tehdy také poslanec Josef Bělica. Hnutí ANO odmítlo, že Baránka odvolává kvůli obvinění v kauze machinací s městskými byty.
video: iDNES.tv
