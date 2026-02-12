V Hluboké nad Vltavou začala stavba nového zimního stadionu

Domácí
Na Hluboké v pátek oficiálně začala stavba nového zimního stadionu. Vyroste na místě stávající nekryté arény do konce roku 2027. Cena prací 330 milionů korun jej řadí mezi historicky největší investice města. Po dokončení na něm budou působit hokejisté Hluboké nad Vltavou a univerzitní tým Black Dogs, zázemí nabídne i veřejnosti a školám.
video: iDNES.tv
