V Hořicích mají novou křížovou cestu i památník

Žehnání křížové cestě bylo spolu s představením zrekonstruovaného památníku pašijových her součástí akce Europassion 2023, na kterou se sjeli všechny evropské společnosti, které hrají a pořádají pašijové hry. Přijelo 250 delegátů z 15 států. Pašijové hry mají v obci už více než 200 let trvající tradici. Památník byl obnoveno po 111 letech od svého postavení. Letos v Hořicích slaví také 30 let od obnovení pašijové tradice po pádu komunistického režimu a 130 let od postavení původní budovy pašijového divadla, která se do dneška bohužel nedochovala.

