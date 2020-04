VIDEO: V Hrobčicích se zastupitelé sešli na fotbalovém hřišti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Hrobčicích se zastupitelé sešli na fotbalovém hřišti

Netradiční kulisy mělo včerejší jednání zastupitelů v Hrobčicích u Bíliny. Kvůli koronavirové pandemii se sešli na fotbalovém hřišti. „Na úřadě máme malé prostory, při dvoumetrových rozestupech by se nám tam nevešla veřejnost,“ vysvětlila starostka Jana Syslová, proč se jednání konalo venku. Zastupitelům hrálo do karet i počasí. „Potřebovali jsme probrat zásadní téma – rekonstrukci zámku v Mirošovicích. Získali jsme na ni od ministerstva průmyslu dotaci 42 milionů korun. Už dříve jsme se dohodli, že pokud ji získáme, přijmeme zámek za korunu do svého vlastnictví,“ dodala Syslová

video: iDNES.tv