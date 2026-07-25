V Hrotovicích namísto staré sokolovny otevřeli moderní společenský dům
25. 7. 2026 18:54 Domácí
Nový společenský dům v Hrotovicích za 140 milionů korun nahradil chátrající sokolovnu a při sobotním slavnostním otevření přilákal stovky návštěvníků, kterým nabídl moderní sál, galerii i park s amfiteátrem.
00:50
V Hrotovicích namísto staré sokolovny otevřeli moderní společenský dům
Domácí25. 7. 2026 18:54
01:58
Malátný z Chinaski po koncertu: Bylo to, jako by s námi bubnoval Hroch
Společnost25. 7. 2026 18:18
01:01
David Koller vzal do vrtulníku uznávaného producenta
Domácí25. 7. 2026 17:16
00:46
Rakousko uchvátil slavný obraz půjčený z Prahy
Domácí25. 7. 2026 14:48
00:54
Na Times Square odhalí sochu Charlieho Kirka. Připomene první výročí jeho smrti
Zahraniční25. 7. 2026 13:12
01:21
Rumuni sestřelili další dron, který narušil prostor země. Druhý za 24 hodin
Zahraniční25. 7. 2026 12:24
00:50
Rostlinné pomazánky míří z Pelhřimova do celého světa
Domácí25. 7. 2026 10:20
00:48
Sexy kněží v kalendáři? Většina modelů nemá s církví nic společného
Zahraniční25. 7. 2026 9:00
05:22
Video přírodovědce zachycuje jarní život v lomu ČSA
Domácí25. 7. 2026 8:20
00:42
Škála pomoci vodních záchranářů na Hracholuskách je široká
Domácí25. 7. 2026 7:06
00:31
Vodní záchranáře dokážou někdy potrápit zamčené branky
Domácí25. 7. 2026 7:06
03:17
Ve filmu Bardotky jsem snad stokilová. Díky Pořízkové jsem zhubla, směje se Havlová
Společnost25. 7. 2026 0:06
00:32
Kočka pašovala do ruské věznice drogy na obojku
Zahraniční25. 7. 2026 0:06
00:56
Na tento ostrov nesmí více než 400 turistů. Na návštěvu čekají roky
Zahraniční25. 7. 2026 0:06
00:59
Gillian Andersonová láká na Lego Akta X
Lifestyle25. 7. 2026 0:06
01:11
Podívejte se, co dokáže zkušený pilot s francouzskou stíhačkou Rafale
Technika25. 7. 2026 0:06
01:15
Čínská pobřežní stráž ostřelovala filipínské plavidlo vodním dělem
Zahraniční24. 7. 2026 19:12
00:49
Skandál v Polsku. Na zápase Dynama Kyjev vlála ruská vlajka, Moskva se tetelí
Sport24. 7. 2026 19:00
01:07