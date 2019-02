VIDEO: V Jetřichovicích se bude líhnout na 100 tisíc lososích jiker Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Jetřichovicích se bude líhnout na 100 tisíc lososích jiker

V Jetřichovicích na Děčínsku probíhalo první únorový den plnění jiker do plovoucích inkubačních schránek. Celkem se v nich bude líhnout 100 tisíc lososích jiker. Je to poprvé, co se lososi takto budou líhnout o ostrém provozu. Na snímku Jiří Křesina ze společnosti Beleco.

video: iDNES.cz