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V Jihlavě je jasno, vládnout bude Tým pro Jihlavu se STAN

Domácí | Volby 2026
Povolební vyjednávání v Jihlavě dospělo do finále. Vítězný Tým pro Jihlavu se dohodl na vytvoření koalice se STAN. Novou koalici představil lídr Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška. V jedenáctičlenné radě města získá vítězné hnutí hned devět míst. Hnutí ANO a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka míří do opozice.
video: iDNES.tv
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