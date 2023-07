VIDEO: V Jihlavě uzavřeli provoz v části Znojemské ulice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Jihlavě uzavřeli provoz v části Znojemské ulice

Stavební práce dnes v Jihlavě uzavřely provoz v části Znojemské ulice, která ústí do Hradební ulice. Dlouhodobě se tam propadá vozovka. Důležitý dopravní bod, jižní výjezd z Masarykova náměstí, chce radnice nechat opravit, než se začne pracovat na nedaleké křižovatce u Dvořákovy ulice. Silnice se postupně propadala několik let, lokální opravy v minulosti nepomohly. Co za propadem stojí, zatím není zřejmé. Dutinou může být pozůstatek po Brtnické bráně.

video: iDNES.tv