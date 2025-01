VIDEO: V jihlavské zoo se narodilo první mládě guerézy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V jihlavské zoo se narodilo první mládě guerézy

Kromě mláďat křečků velkých sledují v Jihlavě s radostí a napětím také nabírání kondice malé guerézy běloramenné. „Už víme, že je to samec a má se skvěle. Začíná i sám objevovat svět a chodí samostatně po expozici, ale zatím jen na malou chvíli. Přeci jen, v náručí mámy je to bezpečnější,“ okomentovala s úsměvem Kubičková první mládě v Zoo Jihlava za deset let jejich chovu. Narodilo se 18. listopadu 2024.

video: zoo Jihlava