VIDEO: V Karlových Varech finišuje stavba mostu přes Ohři Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Karlových Varech finišuje stavba mostu přes Ohři

Už jen necelý měsíc zbývá do okamžiku, kdy opět začne sloužit most v karlovarské čtvrti Dvory. Jak zadavatel, tedy město, tak zhotovitel, společnost Eurovia, jsou přesvědčeni, že se podaří dodržet termín 29. listopadu. „Prakticky jediné, co může stavbu prodloužit, je nyní počasí,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Martin Zábojník.

video: iDNES.tv