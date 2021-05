VIDEO: V kempu na Klatovsku zářily vozy z táboru socialismu a míru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V kempu na Klatovsku zářily vozy z táboru socialismu a míru

Téměř pět stovek aut obsadilo o víkendu autokemp v Hnačově na Klatovsku. Konal se tam sraz socialistických vozidel. Mezi škodovkami, trabanty, volhami, terénními UAZy, nákladními i osobními tatrami vyrobenými od začátku 50. let minulého století do konce roku 1989, vynikal jasně žlutý Kirovec. Mohutný zemědělský stroj pro obří lány polí vyráběný od 60. let v SSSR.

video: iDNES.tv