VIDEO: V králičím hopu vynikli závodníci z České republiky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V králičím hopu vynikli závodníci z České republiky

Králici různých plemen a zbarvení se snažili na víkendovém mistrovství Evropy v Jablonci nad Nisou vyskočit co nejdál, co nejvýš nebo zdolat co nejvíc překážek v co nejkratším čase.Osm z deseti titulů mistra Evropy v králičím hopu vybojovali závodníci z České republiky.

video: iDNES.tv