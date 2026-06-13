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V krkonošském Horním Maršově odhalili poesiomat

Domácí
Básně místních umělců, staré krkonošské legendy i povídání ekologů je slyšet z prvního poesiomatu ve východních Krkonoších. Stojí na zahradě ekologického vzdělávacího centra Dotek v Horním Maršově. Dvacet nahrávek je zhuštěnou pamětí místa a krajiny. V sobotu 13. června od 10:00 do 20:30 se tam koná festival Doteky.
video: iDNES.tv
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