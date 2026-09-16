V Kroměříži chystají první ročník městských slavností
16. 9. 2026 9:10 Domácí
V polovině září ožije historické centrum Kroměříže novou slavností, která promění město ve velkou kulturní scénu. Městská slavnost Kroměříž září se uskuteční ve dnech 18. až 20. září. Nabídne pestrý program plný hudby, vizuálních show, umění i lokálního jídla.
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