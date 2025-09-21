V Kroměříži se po 140 letech opět sekali rakouský císař a ruský car
21. 9. 2025 16:50 Domácí
Před 140 lety se v Kroměříži setkal rakouský císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. Město si tuto významnou událost připomnělo v neděli 21. září 2025 průvodem ulicemi a programem na náměstí. Samozřejmě nechyběl rakousko-uherský mocnář a ruský car. Zároveň se v ulicích představili účastníci Mezinárodní soutěže tradičních zápřeží, která ve městě o víkendu probíhala
