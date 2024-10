VIDEO: V Krumlově opraví most, auta už tam neprojedou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Krumlově opraví most, auta už tam neprojedou

Od pondělí nesmí přes most Dr. Edvarda Beneše v Českém Krumlově jezdit auta. Slouží jen chodcům. Pro ty se zavře 3. listopadu, aby o den později začala jeho demolice, která má být hotová do konce roku. Pak začnou dělníci stavět nový most přes Vltavu.¨

video: iDNES.tv