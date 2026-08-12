V Kunčicích mají jedno z největších bateriových úložišť v Česku
12. 8. 2026 15:40 Domácí
Společnost TGA Central ze skupiny TGA Holding vybudovala v ostravských Kunčicích jedno z největších bateriových úložišť v Česku s investicí přesahující 600 milionů korun. Zařízení sestávající z jedenácti obřích kontejnerů nabízí výkon 12,5 megawattu a kapacitu 33 megawatthodin, což z něj činí trojnásobně větší zdroj, než jaký dosud v Ostravě provozoval ČEZ.
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