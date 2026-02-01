V Kvasicích pořádali pohár v hobby horsingu
Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo drezúře. Na závody v Kvasicích na Kroměřížsku přijelo 39 soutěžících z celé Moravy, včetně dvou chlapců.
