V Liberci vykvétá obří leknín
19. 6. 2026 11:58 Domácí
První noc je její květ sněhově bílý, druhou noc se zbarví do růžova, poté se ponoří pod vodní hladinu. Nejstarší botanická zahrada v Česku si letos připomíná sedmdesátileté výročí od prvního vykvetení viktorie královské (Victoria amazonica). Prchavou krásu, která trvá sotva pár dnů, nyní mohou obdivovat návštěvníci v Liberci.
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V Liberci vykvétá obří leknín
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