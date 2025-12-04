V Liptále na Vsetínsku vyrostl jeden z nejmodernějších domovů pro seniory v republice
4. 12. 2025 12:44 Domácí
Nové zařízení poskytne od ledna zázemí celkem 58 klientům. Domov bude provozovat krajská příspěvková organizace Sociální služby Vsetín.
00:39
Policisté hledají zloděje peněz a luxusních tenisek
Krimi4. 12. 2025 13:32
01:11
Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře nad Winnipegem
Sport4. 12. 2025 13:20
01:48
Požádal jsem, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý, řekl Macinka Pavlovi
Domácí4. 12. 2025 13:16
00:51
Senior přechovával zbraně a tisíce kusů střeliva
Krimi4. 12. 2025 13:02
00:38
V Liptále na Vsetínsku vyrostl jeden z nejmodernějších domovů pro seniory v republice
Domácí4. 12. 2025 12:44
00:19
V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu
Krimi4. 12. 2025 12:24
05:14
Šebestyán mluvil s Pavlem o potravinové soběstačnosti i o střetu zájmů
Domácí4. 12. 2025 12:08
04:31
Výdaje na obranu budou vynakládány účelně, řekl Zůna po přijetí u Pavla
Domácí4. 12. 2025 11:50
00:36
Meta začala v Austrálii vyhazovat děti ze sociálních sítí
Zahraniční4. 12. 2025 11:16
00:52
Policie zasahovala ve škole v centru Prahy. Kvůli výhrůžce zadržela studenta
Krimi4. 12. 2025 10:56
01:00
Maduro promluvil o telefonátu s Trumpem. Bylo to uctivé, až srdečné, řekl
Zahraniční4. 12. 2025 10:34
00:45
Jižní spojku k Černému mostu blokuje nehoda tří aut, projíždí se jedním pruhem
Domácí4. 12. 2025 10:14
47:12
Lidé kopírují influencery, ale tělo máme každý jiné, říká top fyzioterapeut
Rozstřel4. 12. 2025 10:00
00:39
Dron odhalil zkázu města, na které útočí Rusové
Zahraniční4. 12. 2025 9:48
01:15
Macron je v Číně. Chce jednat o obchodu, ale také o tlaku na Rusko
Zahraniční4. 12. 2025 8:40
