V Lovosicích naložili na loď obří generátor

Dva obrovské jeřáby musely spolupracovat v přístavu v Lovosicích, aby pomohly naložit dvousettunový generátor na loď, která ho po Labi odveze do Hamburku a dále do Rotterdamu, odkud se pak vydá do USA. Převoz těžkých nákladů po řece nebyl od konce zimy možný, umožnily je až nedávné deště, které pomohly zvednout průtok.
video: iDNES.tv
