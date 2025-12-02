V Lovosicích řeší nevhodné chování ředitele gymnázia k žákům
2. 12. 2025 16:18 Domácí
Napjatá atmosféra panuje na gymnáziu v Lovosicích. Ústecký kraj jako zřizovatel školy podal trestní oznámení litoměřickému státnímu zastupitelství kvůli podezření na nevhodné chování ředitele Marka Buška k některým žákům. Impulzem měly být podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové podněty od samotných studentů. Podle zjištění iDNES by se údajně mělo jednat o intimní vztah mezi ředitelem a studentkou. Díky
