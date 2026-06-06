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V místě bývalého supermarketu Mana jsou dnes potraviny Balada

Domácí
Před 35 lety v Jihlavě otevřeli první supermarket západního stylu - prodejnu Mana. Dnes ve stejném areálu sídlí potraviny Balada.
video: iDNES.tv
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