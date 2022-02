VIDEO: V Mostě slavnostně otevřeli novou hasičskou stanici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Mostě slavnostně otevřeli novou hasičskou stanici

Mostečtí hasiči mají novou zbrojnici. Původní budova byla uvedena do provozu v roce 1975 jako provizorní objekt na dobu maximálně 20 let. Od roku 2010, kdy byly zjištěny závažné nedostatky ve stavebně technickém stavu budovy, vedení HZS Ústeckého kraje usilovalo o vybudování nových prostor pro výkon služby příslušníků HZS Ústeckého kraje a pro výkon státní správy na úseku požární ochrany pro území okresu Most.

video: iDNES.tv