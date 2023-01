VIDEO: V Náchodě jednal prezident Zeman s polským protějškem Dudou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Všichni jsme členy NATO, ta smlouva není teoretická, je praktická a závazná,“ řekl polský prezident Andrzej Duda na návštěvě Náchoda, kde se setkal s Milošem Zemanem. Ten Dudu ujistil, že by v případě napadení Ruskem Česko pomohlo Polsku. Představitelé obou států se sešli v době, kdy mezi zeměmi rezonuje výrok prezidentského kandidáta Andreje Babiše, který uvedl, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí na pomoc české vojáky. Později svůj výrok opravil.

video: iDNES.tv