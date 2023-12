VIDEO: V nové hale Panasoniku budou vyrábět tepelná čerpadla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V nové hale Panasoniku budou vyrábět tepelná čerpadla

V Plzni na Borských polích vyrůstá nová třípatrová výrobní hala pro tepelná čerpadla značky Panasonic. Plzeň se tak stane centrem jejich produkce, výzkumu i vývoje v Evropě. Do projektu vloží japonská společnost 7,6 miliardy korun s cílem dokončit nový závod do jara 2025 a do roku 2030 v západočeské metropoli vyrábět až milion čerpadel ročně.

video: iDNES.tv