V nové školní metodě si učivo vybírají sami žáci

Spořádané sezení v lavicích, tichem doprovázený monotónní výklad učitele ani stohy učebnic nečekejte. Ve třídách, kde pedagogové pro výuku využívají metodu takzvaných explorií, to žije. Žáci hlučí, debatují, navzájem si vysvětlují své nápady a aktivně se doptávají na to, čemu nerozumí. A hlavně se sami učí o tom, co je zajímá a co zrovna chtějí poznávat.

video: iDNES.tv