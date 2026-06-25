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V obci Loučka na Zlínsku už visí 40 zvonů na obří zvonohře

Domácí
Odborná firma z Trenčína instalovala celkem čtyři desítky zvonů odlitých ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova na kapli v Loučce. Zvonohra bude jednou z největších v Česku, kaple je zasvěcená sv. Janu Pavlu II. a připomíná záchranu obce na konci druhé světové války před vypálením.
video: iDNES.tv
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