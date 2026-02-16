V Olomouci by opět mohl ožít legendární U-klub
16. 2. 2026 4:52 Domácí
Mnoho let šlo o nedílnou součást kulturního vyžití v Olomouci. Stovky studentů i dalších obyvatel pravidelně vyrážely do U-klubu v prostorách univerzitních kolejí na diskotéky, ale též koncerty legendárních kapel jako J.A.R., Monkey Business, Visací zámek nebo Čechomor. Konec přišel v roce 2018, teď však Univerzita Palackého plánuje klub opět oživit.
00:24
V Olomouci by opět mohl ožít legendární U-klub
Domácí16. 2. 2026 4:52
01:15
Alice Bendová musí opustit vážně praskající dům
Společnost16. 2. 2026 1:18
02:49
Výzkumníci vynalezli robokalhoty pro astromauty
Technika16. 2. 2026 0:06
01:51
Relooted - trailer
Lifestyle16. 2. 2026 0:06
01:14
Auto v Praze skončilo po nehodě na boku
Domácí15. 2. 2026 23:12
00:56
Muž na Mělnicku nepřežil náraz auta do stromu
Domácí15. 2. 2026 17:20
00:44
V Itálii se zřítil do moře slavný Oblouk lásky
Zahraniční15. 2. 2026 17:02
02:25
Konaly se další demonstrace za Pavla
Domácí15. 2. 2026 16:48
00:49
Z NATO neodcházíme, možná ale přesuneme vojáky, řekl Rubio
Zahraniční15. 2. 2026 16:00
01:28
Rubio na Slovensku jednal s Pellegrinim i Ficem
Zahraniční15. 2. 2026 13:52
02:39
Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil
Domácí15. 2. 2026 13:46
00:50
Izraelské údery v Gaze zabily nejméně devět lidí
Zahraniční15. 2. 2026 12:54
00:56
Nealkoholická vína pomalu dobývají svět
Zahraniční15. 2. 2026 11:16
00:35
Úřady větrají sklady od přebytečného plechu, skartují tisíce registračních značek
Domácí15. 2. 2026 11:08
01:58
Macinka se v Mnichově přel se Sikorskim i Clintonovou
Zahraniční15. 2. 2026 10:32
01:19
Masopust v Herálci pod Žákovou horou na Žďársku
Domácí15. 2. 2026 10:20
01:09
Královské koberce Ludvíka XIV. se po 350 letech poprvé představují veřejnosti
Zahraniční15. 2. 2026 8:30
00:54