V Olomouci restaurují odlitky soch ze sloupu zapsaného v UNESCO
29. 11. 2025 7:56 Domácí
Sádrové odlitky soch z olomouckého Sloupu Nejsvětější Trojice zapsaného na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO opravují nyní restaurátorky tamního Vlastivědného muzea v prostorách Slovanského gymnázia. Díla v nadživotní velikosti, jež dnes představují mimořádně cenné svědectví o historii monumentu, zde stojí už jedenáct let a jejich stav se výrazně zhoršil.
02:22
Tisíce lidí v Německu protestují proti založení mládežnické organizace AfD
Zahraniční29. 11. 2025 13:24
02:10
Replika Bílého domu je na prodej za 35 milionů dolarů
Lifestyle29. 11. 2025 12:00
01:40
I papež se musel zout. Při navštěvě Modré mešity ukázal bílé ponožky
Zahraniční29. 11. 2025 10:16
01:18
Problémy letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii
Zahraniční29. 11. 2025 9:52
00:58
Do skiareálu Hochficht na rakouské straně Šumavy přivezlinovou moderní rolbu
Domácí29. 11. 2025 9:50
03:08
Záplavy v Thajsku si vyžádaly přes 160 obětí. Záběry ukazují devastaci země
Zahraniční29. 11. 2025 9:32
01:54
Útok ruských střel a dronů na Kyjev zabil člověka a jedenáct lidí zranil
Zahraniční29. 11. 2025 8:48
00:32
V Olomouci restaurují odlitky soch ze sloupu zapsaného v UNESCO
Domácí29. 11. 2025 7:56
01:13
Trofeje pro vítězky světového poháru v lyžování ve Špindlu vznikají ve Vrchlabí
Domácí29. 11. 2025 7:24
01:39
Vydří mládě zachránili díky záznamu jeho hlasu přehrávanému přes bluetooth
Zahraniční29. 11. 2025 6:00
01:38
Jak Vojta Kotek naučil svého „pudla“ dosledovat divočáka
Lifestyle29. 11. 2025 0:06
01:34
Králík má čumáček, aneb jak Vojta Kotek skládal myslivecké zkoušky
Lifestyle29. 11. 2025 0:06
00:51
Ráda koukám, jak jste spadl při Miss do díry, řekla Puškinová Krausovi
Společnost29. 11. 2025 0:06
01:30
Na dvou tankerech z ruské stínové flotily propukl u Turecka požár
Zahraniční28. 11. 2025 22:54
01:14
Policejní auto srazilo v Praze chodce, na místě zemřel
Krimi28. 11. 2025 22:50
00:33
Prezident Pavel se setkal se školáky z Děčína
Domácí28. 11. 2025 17:56
00:46
Nové uvítací cedule u vjezdů do Valašského Meziříčí sklidily kritiku
Domácí28. 11. 2025 17:18
00:38
Rusko si přeje, aby Ukrajina udělala chybu. To se nestane, říká Zelenskyj
Zahraniční28. 11. 2025 17:14
01:05
Steinmeier jako první hlava Německa navštívil Guerniku, poklonil se obětem
Zahraniční28. 11. 2025 16:46
02:04