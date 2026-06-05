V Opavě spustili novou výrobní linku za 1,3 miliardy
5. 6. 2026 17:04 Domácí
Stovku nových pracovních míst a zdvojnásobení výroby si slibují od spuštění nové výrobní linky v opavském závodě společnosti Mondelez International. Firma dříve známá pod značkou Opavia do jejího vybudování a souvisejícího zázemí investovala 1,3 miliardy korun.
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