V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Škoda může být až 50 milionů korun
10. 3. 2026 16:42 Domácí
Požár průmyslovém areálu firmy Toma v Otrokovicích hasiči krátce před 13. hodinou lokalizovali, před 15. hodinou vyhlásili likvidaci. Pod venkovním zastřešením zde vzplál plastový materiál společnosti Remaq. Dobrovolní hasiči na požářiště dohlížejí. Odhadovaná škoda se pohybuje mezi 20 a 50 miliony korun.
02:31
Charitativní přehlídka Každá jsme krásná propojila módu, inkluzi i technologii
Společnost10. 3. 2026 17:10
00:21
V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Škoda může být až 50 milionů korun
Domácí10. 3. 2026 16:42
02:00
První dáma, ekonomka, matka i babička. Do kin míří dokument Livia
Společnost10. 3. 2026 15:38
00:23
Muže soudí za loupež s následkem smrti a znásilnění ve věznici
Domácí10. 3. 2026 15:28
00:43
Poslanci dorazili do práce v lidových krojích
Domácí10. 3. 2026 15:22
01:37
Na Letné hoří plynové potrubí. Hasiči evakuují okolí
Domácí10. 3. 2026 15:20
01:11
Účast ve výborech není povinná, odmítá kritiku Šichtařová
Domácí10. 3. 2026 14:52
00:23
Opilý agresivní muž odmítal odložit sekeru a dýku
Krimi10. 3. 2026 14:36
00:37
Syn herce Liama Neesona podstoupil operaci srdce
Společnost10. 3. 2026 13:48
01:27
Soudce vysvětluje, proč má za prokázaný národnostní motiv útoku
Krimi10. 3. 2026 13:48
00:58
Německo je pro nás nejdůležitější ekonomický partner, řekl Babiš Merzovi
Zahraniční10. 3. 2026 13:48
00:47
Takhle to tady funguje – ukrajinský národ vás napadne a vy jdete sedět, prohlásil agresor
Krimi10. 3. 2026 13:38
01:44
Jak se napiju, chovám se velmi špatně, řekl před soudem muž stíhaný za napadení Ukrajinky
Krimi10. 3. 2026 13:38
00:52
USA ukázaly, jak chystají bombardéry k útoku na Írán
Zahraniční10. 3. 2026 13:38
00:23
Nehorázní zločinci! Kimova sestra se kvůli vojenským manévrům obula do USA
Zahraniční10. 3. 2026 11:50
01:21
Xenonauts 2 - trailer
Lifestyle10. 3. 2026 11:36
01:02