Prácheňské muzeum v Písku vystaví od pátku 7.4. unikátní relikvii obsahující část železného hřebu, který by mohl pocházet ze Svatého kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Hřeb by skutečně mohl pocházet z Jeruzaléma, odborníci jej totiž z kláštera v Milevsku vyzvedli společně s dřevěnou schránou datovanou do 4. století.

