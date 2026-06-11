V plzeňské FN začala výstavba chirurgického pavilonu
11. 6. 2026 15:10 Domácí
Historicky svou největší investici za zhruba 4,3 miliardy korun do výstavby pavilonu chirurgických oborů zahájila Fakultní nemocnice Plzeň. Podle jejího ředitele Václava Šimánka bude mít nová budova 12 nadzemních podlaží a má být hotová do koce roku 2029.
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