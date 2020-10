VIDEO: V Plzni nepůjde tři týdny odbočit do historického centra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Plzni nepůjde tři týdny odbočit do historického centra

Postupující právě na kompletní opravě průtahu Plzní z východu na západ se dostala do další fáze. V pátek silničáři převedou v okolí křižovatky Rychtářka dopravu do protisměru blíže k fotbalovému stadionu, a z průtahu nebude možné odbočit do historického centra Plzně. A nepůjde to ani obráceně ze Sadů 5. května na průtah.

video: iDNES.tv