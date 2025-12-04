V Plzni otevřeli obchody, které nahradily děsivé Skleněné peklo
4. 12. 2025 16:58 Domácí
Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala demolice, dnes tam zahájilo provoz obchodní centrum. V dalších etapách tu přibydou obytné domy.
00:26
Historická přádelna ve Frýdku ožije
Domácí4. 12. 2025 17:00
01:04
Donbas pokryla nekonečná pavučina optických vláken
Zahraniční4. 12. 2025 17:00
01:05
V Plzni otevřeli obchody, které nahradily děsivé Skleněné peklo
Domácí4. 12. 2025 16:58
02:11
Dvacet růží pro Ležáky. Poslední přeživší uctila památku svých nejbližších
Domácí4. 12. 2025 16:30
00:32
Taliban na stadionu veřejně popravil vraha, přihlíželo 80 tisíc lidí
Zahraniční4. 12. 2025 16:14
03:07
Nová karlínská atrakce. Růžoví roboti rozvážejí jídlo
Technika4. 12. 2025 15:26
07:09
Chata v Jezerní kotlině očima Martina Písaříka
Lifestyle4. 12. 2025 15:08
01:16
Theodor Pištěk navrhoval slavnostní uniformy hradní stráže
Společnost4. 12. 2025 14:34
00:49
Muž opakovaně okradl ženu na vozíku a její matku
Krimi4. 12. 2025 14:34
00:39
Policisté hledají zloděje peněz a luxusních tenisek
Krimi4. 12. 2025 13:32
01:11
Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře nad Winnipegem
Sport4. 12. 2025 13:20
01:48
Požádal jsem, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý, řekl Macinka Pavlovi
Domácí4. 12. 2025 13:16
00:51
Senior přechovával zbraně a tisíce kusů střeliva
Krimi4. 12. 2025 13:02
00:38
V Liptále na Vsetínsku vyrostl jeden z nejmodernějších domovů pro seniory v republice
Domácí4. 12. 2025 12:44
00:19
V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu
Krimi4. 12. 2025 12:24
Následující videa
02:11
Dvacet růží pro Ležáky. Poslední přeživší uctila památku svých nejbližších
02:14
Studenti střední školy natáčejí videa pod hlavičkou Kluci ze Zlína
01:48
Požádal jsem, ať je na Turka přísný, ale spravedlivý, řekl Macinka Pavlovi
00:38