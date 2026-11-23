V Plzni přibývají kluziště pro veřejnost. Nové zabere část parkoviště
23. 11. 2026 11:32 Domácí
Několik nekrytých zimních kluzišť bude letos nabízet zábavu a sportovní vyžití veřejnosti v Plzni. Jedno je otevřené v obchodním areálu Rokycanská v Plzni-Doubravce, kde se bruslí od 14. listopadu, další se otevřelo v pátek ve Škoda Sport Parku pod Vodárnou Plzeň na Slovanech. Nové kluziště se pak má otevřít 28. listopadu v centru města v sadech Pětatřicátníků, kde zabere část parkoviště. A261123_987691_plzen-zpravy_vb
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V Plzni přibývají kluziště pro veřejnost. Nové zabere část parkoviště
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